In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Datei-Tools angeführt von Advanced Renamer, einem praktischen Tool für das massenhafte Umbenennen von Dateien. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Rename Master, ebenfalls ein Werkzeug für das Umbenennen vieler Dateien, sowie FreeCommancer XE, ein höchst leistungsfähiger Dateimanager, der sich auch mit diversen Komprimierungsformaten wie auch mit dem Vergleich von Verzeichnissen versteht.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps fürs Datei-Management präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)