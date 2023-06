Die 10 beliebtesten Gratis-Grafikprogramme

23. Juni 2023 - Für die Bearbeitung und Pflege von Grafiken und Fotos sind zahlreiche höchst leistungsfähiger Open-Source- und Freeware-Apps verfügbar. Wir stellen jene 10 Grafikanwendungen vor, die in den letzen Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen 30 Tagen wurden die Download-Charts in der Kategorie der Grafikanwendungen angeführt von Webp Converter, einem praktischen Tool zur Umwandlung von Bildern im neuen Grafikformat Webp nach JPEG oder PNG.



Ebenfalls hohe Downloadzahlen erzielten Pixia, ein vielseitiges Freihand-Zeichenprogramm, wie auch die Open-Source-Bildbearbeitung Paint.Net, die mit diversen aus Photoshop bekannten Features aufwarten kann.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Grafikprogramme präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)