Google wird zum Schnäppchenjäger

Pünktlich zum Start der Vorweihnachtszeit hat Google in der Suche und in Chrome neue Features ausgerollt, womit User auf mögliche Preisaktionen und heruntergesetzte Artikel aufmerksam gemacht werden. Wie Google in einem Blogpost schreibt , können in der Suchfunktion mit dem Schlagwort "new deals" sämtliche Produktkategorien aufgerufen werden, in denen die aktuellen Promotionen dargestellt werden. Wer konkreter suchen will, kann beispielsweise auch "new notebook deals" eingeben, dann werden nur derzeit heruntergesetzte Notebooks angezeigt. Sobald man auf ein Produkt klickt, wird man auf die entsprechende Händler-Website weitergeleitet.Auch im Chrome-Browser gibt es ein Update, welches Shopping-Fans freuen dürfte. Sobald man einen neuen Tab öffnet, werden einem die kürzlich besuchten Shops angezeigt. Ist das Produkt nun vergünstigt erhältlich, wird man auf dieser Seite benachrichtigt, ohne dass man die Händlerwebsite erneut aufrufen muss. Darüber hinaus ist der Desktop-Browser ab sofort in der Lage, die Preishistorie der letzten 90 Tage für ein bestimmtes Produkt anzuzeigen. Dazu existiert in der Adressleiste neu die Schaltfläche "Shopping Insights". Zu guter Letzt kann man sich Produkte in Chrome auf eine Shoppingliste setzen und den Preis tracken lassen. Sobald nun irgendein Händler das Produkt zu einem günstigeren Preis offeriert, wird man über eine Push-Benachrichtigung darüber informiert. (dok)