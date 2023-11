ITSec4KMU soll Unternehmen rund um Security-Massnahmen informieren

Der Kanton Zug, die Hochschule Luzern (HSLU) und die Schweizerische Akademie der Technischen Wissenschaften (SATW) haben gemeinsam die Online-Plattform IT Security for KMU (kurz ITSec4KMU) auf die Beine gestellt. Das Angebot wird vom Kanton Zug mit rund 1.4 Millionen Franken unterstützt. Hintergrund der Initiative ist die weiterhin unzureichende Umsetzung von Cyber-Security-Massnahmen in kleinen und mittleren Unternehmen. So sind die Angriffe auf Schweizer KMU im vergangenen Jahr um 60 Prozent gestiegen, auch 2023 sollen sie weiter zunehmen, wie die Initiatoren schreiben. Laut einer aktuellen Studie von GFS-Zürich stagniert jedoch die Umsetzung von Massnahmen zur Erhöhung der Cybersicherheit seit mehreren Jahren ("Swiss IT Magazine" berichtete ). Noch immer fehlt es KMU demnach an Zeit und Verständnis für die Problematik.Mit ITSec4KMU steht nun ein Informationsangebot zum Thema Cybersicherheit zur Verfügung, das spezifisch auf die Bedürfnisse, Fähigkeiten und Interessen der Schweizer KMU zugeschnitten sein soll. "Wir stellen die relevanten Informationen einfach zugänglich zur Verfügung. Zudem ist es wichtig, dass diese dann auch bei den KMU bekannt werden und sich die Plattform so zu einer wichtigen Informationsquelle entwickelt", erklärt Heinz Tännler, Regierungsrat und Finanzdirektor des Kantons Zug sowie Präsident von ITSec4KMU. Ziel sei es, ein erstes Bewusstsein für Cybersicherheit zu schaffen, damit KMU erkennen, womit sie konfrontiert sind und entsprechende erste Massnahmen für einen besseren Cyber-Security-Schutz umsetzen.