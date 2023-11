Apple arbeitet an eigenem Akku

Nachdem Apple das Thema Chips in die eigenen Hände nahm und mittlerweile schon bei der dritten Generation seiner M-Chips angekommen ist ("Swiss IT Magazine" berichtete ), arbeitet man auch an Apple-eigenen Akkus, wie "ETNews" berichtet via "Winfuture"). Die neuen Akkus sollen 2025 erstmals in Apple-Geräten verbaut werden und eine deutlich bessere Leistung und damit auch längere Laufzeit haben als bisherige Akkus.Erreich werden soll dies mit einer neuen Zusammensetzung des Materials für Anoden und Kathoden. Anhand des angegebenen Zeithorizonts ist es daher denkbar, dass der neue Apple-Akku mit dem iPhone 17, welches gemessen an den bisherigen iPhone-Launches im Sommer 2025 vorgestellt werden müsste. Weiter ist der leistungsfähigere Akku natürlich auch für Macbooks, Tablets und nicht zuletzt die VR-Goggles von Apple spannend. (win)