X führt werbefreies Premium+-Abo ein

Elon Musks Microblogging-Dienst X hat ein neues Abomodell eingeführt. X Premium+ bietet eine ganze Reihe von Features, die den nichtzahlenden Usern vorenthalten bleibem. Für manche Nutzer am wichtigsten dürfte wohl das werbefreie Erscheinungsbild im "For You"- und "Following"-Stream sein. Posts lassen sich nachträglich editieren, längere Posts und Videos sind möglich. Und Videos von anderen Usern lassen sich herunterladen, um nur einige Verbesserungen bei der Benutzererfahrung zu nennen.Was Premium+ ebenfalls bietet, sind Optionen für Creators wie Subscriptions, Werbeeinnahmen, Media Studio, Analytics und X Pro in der Web-Version. Dazu kommen Sicherheitsfeatures wie Zweifaktor-Authentifizierung via SMS, verschlüsselte Direktnachrichten, ein Häkchen neben dem Benutzernamen sowie ein ID-Verifikationslabel. In der Schweiz kostet der Spass 14 Franken pro Monat oder 146 Franken pro Jahr. (ubi)