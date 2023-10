Smart Energy Party 2023: Strom, Sterne und runde Tische

Wie jedes Jahr traf sich auch 2023 gefühlt alles, was Rang und Namen in der Energiebranche hat, am Networking-Event Smart Energy Party in der Umwelt Arena in Spreitenbach. Mehr als 1000 Personen gesellten sich gegen die Abendstunden in die Eventlocation zum Willkommens-Apero mit anschliessendem Abendprogramm.Gegen 18 Uhr wurden die Gäste dann zu Tisch gebeten und von der Moderatorin des Abends Nicole Berchthold (bekannt vom Schweizer Fernsehen) sowie von Markus Burger, Geschäftsführer von Electrosuisse , zu diesem "elektrisierenden Abend", wie es Berchthold treffend formulierte, begrüsst.Burger betonte in seiner kurzen Willkommensrede denn auch, dass von der Politik "runde Tische gefordert" würden. Und diese wolle man hier bieten – rund 130 davon zählte man in der Umwelt Arena denn auch, auf die sich die Gäste verteilten.Den Start des Abendprogramms machte die blinde Berner Sportlerin Chantal Cavin – mehrfache Weltmeisterin und Weltrekordhalterin im Schwimmen. Cavin berichtete von ihrer faszinierenden Karriere, die als blinde Person und Leistungssportlerin sowohl von Erfolgen wie auch von Rückschlägen geprägt ist. Seit ihrem Rücktritt als professionelle Behindertensportlerin wagte sie sich gar an eine neue, beeindruckende Herausforderung, begann mit Triathlon und absolvierte gar den 226 Kilometer langen Iron Man.Bis heute ist sie aktiv und läuft Marathon – ihre Bestzeit: 3 Stunden und 14 Minuten. Immer wieder betonte sie passend zum Event das Thema Energie: Diese sei ihre Leidenschaft, wie sie sagt – und sie ist in ihrem Fall nachhaltig und erneuerbar. "Nur ökonomisch ist sie nicht – da können Sie sich nichts von mir abschauen", wie sie scherzhaft anfügte. Denn sie brauche stets Helferinnen und Helfer, um am Ziel anzukommen. "Und um was geht’s in Leben?", fragte sie abschliessend. Ihre eigene Antwort: "Glücklich sein." Und wie man das erreicht? "Mit einem guten Umfeld."