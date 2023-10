Baustart für zwei neue Green-Datacenter auf dem Metro-Campus Zürich

Datencenter-Betreiber Green hat mit dem Bau der beiden neuen Datacenter N und O auf dem Metro-Campus Zürich in Dielsdorf begonnen. Die zwei Rechencentren bieten eine Fläche von 11'600 Quadratmetern für 4000 Serverracks. Der Campus in Dielsdorf umfasst eine Fläche von 46'000 Quadratmetern und besteht aus Datacentern und einem Business Park mit Bürogebäude, das sich aktuell ebenfalls im Bau befindet und kommenden Sommer bezogen werden soll. Das erste Datacenter wurde bereits vergangenen Dezember fertiggestellt. Wie Green mitteilt, habe man mit dem Bau der Datacenter N und O infolge der Nachfrage früher begonnen als ursprünglich geplant.Auch die beiden neuen Datacenter werden mit einer Abwärmeauskopplung realisiert, wodurch die umliegenden Gemeinden die Abwärme zum Heizen nutzen können. So soll das Datacenter M bis zu 3500 Haushalte sowie Industrie und Gewerbe versorgen."Unser Wachstum widerspiegelt den rasanten Technologie- und Digitalisierungsschub", lässt sich Green-CEO Roger Süess zitieren und weiter: "Moderne Datacenter sind Voraussetzung, damit diese Transformation in hohem Tempo, sicher und nachhaltig in der Schweiz realisiert werden kann." (rd)