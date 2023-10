In den letzten 30 Tagen wurden die Download Charts in der Kategorie der Netzwerk-Anwendungen angeführt von Homedale, einem praktischen Werkzeug zur Ermittlung der verfügbaren WLAN-Access-Points. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Currports, ein äusserst kompaktes Tool, um sich die Nutzung der TCP- und UDP-Ports anzeigen zu lassen, wie auch Axence NetTools, eine umfassende Suite für das Monitoring und die Analyse von Netzwerkverbindungen.Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Apps für Netzwerk-Admins präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)