AMD präsentiert Threadripper-7000-Prozessorfamilie

Der Prozessorkonzern AMD hat sein Portfolio aufgefrischt und seine neuen Next-Generation-Desktop-CPUs der Ryzen-Threadripper-7000-Serie vorgestellt. AMD will diese zusammen mit den neuen Chips der Reihe Threadripper Pro 7000 WX am 21. November auf den Markt bringen. Bei den im 5-nm-Fertigungsprozess produzierten Threadripper-7000-CPUs kommt AMDs Zen-4-Architektur zum Einsatz. Die beiden Serien umfassen insgesamt neun Prozessormodelle, die für die Nutzung in Workstations konzipiert sind und zu Preisen ab rund 1500 Dollar in den Handel kommen.Die Threadripper-Pro-7000-Reihe besteht aus sechs CPUs mit 12 bis 96 Kernen. Sie verstehen sich mit bis zu 2 TB RAM über insgesamt acht DDR5-Kanäle. Die maximale Boost-Taktfrequenz für einen Core gibt AMD mit 5,3 GHz an, während der Cache je nach Modell zwischen 76 und 480 MB umfasst.Die 7000er Serie besteht derweil aus drei Chips mit 24, 32 und 64 Prozessor-Cores. Die maximale Boost-Frequenz beträgt hier ebenfalls 5,3 GHz, während beim Cache mit 320 MB das Ende der Fahnenstange erreicht wird. Sie unterstützen vier Speicherkanäle respektive eine RAM-Maximalausstattung von einem Terabyte. Die TDP wird bei allen neun CPU mit 350 W angegeben. (rd)