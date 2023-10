Relio bringt digitales Geschäftskonto

Das Zürcher Fintech-Start-up Relio lanciert ein Online-Geschäftskonto, das sich sowohl an Freelancer, KMU und Startups als auch an Geschäftskunden mit komplexen Geschäftsmodellen und internationalen Transaktionen richtet. Unternehmen können momentan ein Konto mit Schweizer IBAN eröffnen, das Überweisungen in Schweizer Franken aus der ganzen Welt entgegennimmt und schweizweit ausgehende Zahlungen ermöglicht. Demnächst sollen Zahlungen an Empfänger im Ausland, weitere Währungen, Multi-Währungs-Konten und Debit-Karten hinzukommen.Als Vorteil streicht Relio heraus, dass sein Geschäftskonto sofort eröffnet werden könne. Bisher hätten Firmen mit internationalen Transaktionen wegen zeitaufwendiger Due Diligence-Verfahren im Rahmen von Compliance- und Geldwäschevorschriften oft wochenlang auf die Eröffnung eines entsprechenden Kontos warten müssen. Beim Relio-Konto seien dagegen viele Compliance-Aufgaben automatisiert. Relio hat dafür einen eigenen Algorithmus für automatisierte Compliance-Checks entwickelt.Seit März 2023 verfügt das Unternehmen zudem über eine FINMA-Lizenz, die für solche Dienstleistung erforderlich ist, wie CEO Lav Odorovic betont: "Nach der Drei-Millionen-Franken-Finanzierungsrunde im Januar und der Erlangung der FINMA-Fintech-Lizenz im März markiert das Go-Live den dritten Meilenstein, den wir in diesem Jahr erreichen wollten." Finanziell nterstützt wird das Start-up von TX Ventures, Six Fintech Ventures und dem High-Tech-Gründerfonds. (ubi)