Die Zukunft der Unternehmens-IT ist hybrid

Die IT-Infrastruktur im unternehmenseigenen Serverraum oder Rechenzentrum betreiben oder einzelne Bereiche oder weite Teile doch an einen externen Dienstleister auslagern: IT-Abteilungen haben heutzutage die Qual der Wahl und müssen eine oft komplexe Entscheidung treffen. Denn Wettbewerbs- und Kostendruck, eine hohe Innovationsgeschwindigkeit sowie nicht zuletzt der Fachkräftemangel und damit einhergehend fehlende IT-Ressourcen und -Know-how sorgen für Handlungsdruck.Ob Colocation, Cloud oder Inhouse-Kapazitäten: "Swiss IT Magazine" hat bei Experten unter anderem von Begasoft NorthC und Swiss Infosec nachgefragt und beleuchtet in einem Beitrag , welche Rahmenbedingungen die einzelnen Modelle mit sich bringen und warum die Zukunft vor allem hybriden Konzepten gehören wird.Der Artikel ist auch in der aktuellen Ausgabe von "Swiss IT Magazine" erschienen.