Coop legt Microspot.ch und Interdiscount zusammen

Aus für Microspot .ch: Die Muttergesellschaft Coop integriert die Marke gänzlich in seinen zweiten Heimelektronikhändler Interdiscount , wie das Unternehmen verkündet. Die Integration soll in den kommenden Monaten stattfinden, wie Coop gegenüber "Blick" angegeben hat.Für die Kunden soll sich soweit nichts ändern, wie das Unternehmen verspricht. Im Gegenteil: Besonders das Online-Angebot von Interdiscount soll signifikant ausgebaut werden. Auch übernimmt Interdiscount sämtliche offenen Bestellungen sowie Garantie- und Reparaturleistungen, die den Microspot-Kunden zusteht. Neben dem Ausbau des Online-Angebots von Interdiscount will Coop im gleichen Atemzug auch die Präsenz im stationären Handel stärken. Man investiere nach wie vor in den Ladenbau und rolle das neue Ladenkonzept weiter aus. Dabei liegt der Fokus auf Service- und Beratungszonen im Rahmen einer Omni-Channel-Konzeption, die auch im Rest des Mutterhauses derzeit forciert werden soll.