Knapp ein Fünftel der Schweizer Onlineshops liefert immer gratis

7. Juli 2023 - Carpathia hat die Liefermodalitäten der 50 grössten Schweizer Online-Shops untersucht. Die Schwelle für den Gratis-Versand nimmt tendenziell ab, die Möglichkeit, die Ware im Laden abzuholen, allerdings ebenfalls.

Carpathia hat die Versandkonditionen von Schweizer B2C Online-Shops untersucht . Basis dazu bilden die 50 grössten Online-Shops. Knapp 20 Prozent aller Shops versenden ihre Ware immer gratis, unabhängig vom Bestellvolumen. Knapp 60 Prozent liefert ab einem Schwellenwert gratis und leicht über 20 Prozent erheben immer Versandgebühren. Interessant ist die Tatsache, dass der durchschnittliche Schwellenwert für eine versandkostenfreie Lieferung in den letzten drei Jahren kontinuierlich gesunken ist. Im Jahr 2020 betrugt dieser Wert im Schnitt noch 91.94 Franken, aktuell sind es nur noch 58.53 Franken.Eine Express-Lieferung innert 24 Stunden bieten immerhin 14 Prozent der Shops als Standardmodell an. Vier Prozent liefern teilweise so schnell und weitere vier Prozent gegen eine zusätzliche Gebühr. Der Grossteil jedoch, nämlich 78 Prozent aller Shops, bietet eine Lieferung innert 24 Stunden gar nicht erst an. 46 Prozent der Shops offerieren ihren Kunden, die Lieferung per Click & Collect im Laden abzuholen. Diese Dienstleistung ist in den vergangenen Jahren abgebaut worden, denn im Jahr 2021 boten diese Dienstleistung noch 70 Prozent an. Die Möglichkeit, die bestellte Ware erst in der Filiale zu bezahlen, bieten 26 Prozent der Shops an. 22 Prozent ermöglichen dies unter gewissen Umständen und 52 Prozent bestehen auf eine Vorauszahlung im Online-Shop. (adk)