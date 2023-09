Intel präsentiert drei CPU-Generationen gleichzeitig

(Quelle: Intel)

21. September 2023 - Intel hat an den Innovation Days über die drei nächsten Chip-Generationen gesprochen. Die für 2024 vorgesehenen Chips wurden bereits live demonstriert.

Im Rahmen der Intel Innovation Days spricht der Chip-Hersteller über die kommende, die nächste und sogar die übernächste Chip-Generation. Am 14. Dezember startet der Verkauf der ersten Core-Ultra-Generation (Meteor Lake), womit sich Intel von den berühmten i-Namenszusätzen verabschiedet. An der Veranstaltung demonstrierte Intel , wie weit man bereits bei der darauffolgenden Generation von Chips ist: Auf einem funktionsfähigen Windows-Testset lief das System mit den künftigen 2-Nanometer-Chips von Intel einwandfrei. Diese Generation ist gemäss Intel ausserdem für generative KI ausgelegt. Als Beispiel demonstrierte man die Effizienz bei der KI-Beschleunigung. Besagte Chips werden 2024 unter dem Codenamen Lunar Lake erwartet. Zum Vergleich: Das neue iPhone 15 verfügt als erstes Smartphone über einen 3-Nanometer-Chip.Intel-Chef Pat Gelsinger liess es sich ausserdem nicht nehmen, bereits die übernächste Generation namens Panther Lake zu erwähnen, die 2025 erwartet wird. Intel möchte damit bekräftigen, dass das Unternehmen den angekündigten Fertigungsplan von fünf verschiedenen Chip-Generationen in nur vier Jahren einhalten kann. (dok)