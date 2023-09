Microsofts Copiloten verletzen kein Copyright

(Quelle: Microsoft)

11. September 2023 - Um Bedenken wegen Urheberrechtsverletzungen durch generative KI zu begegnen, kündigt Microsoft ein Copilot Copyright Commitment an: Keiner von Microsofts Copilot-Diensten verletze das Urheberrecht von Inhalten anderer.

Microsoft hat in den letzten Monaten einen guten Teil seines Softwareangebots mit verschiedenen generativen KI-Tools angereichert. Dazu gehören etwa der Windows Copilot, der Microsoft 365 Copilot und der Github Copilot. Gleichzeitig ist die generative KI etwas in Verruf geraten, da vermutet wird, dass sie sich beliebig im Internet bedient und dadurch das Copyright verschiedenster Autoren verletzt. Jetzt verkündet Microsoft ein Versprechen an seine Geschäftskunden: Keine seiner abonnierten professionellen Copilot-Dienste verletzen die urheberrechtlich geschützten Inhalte anderer – wenn sie innerhalb der vorgegebenen Leitlinien verwendet werden.