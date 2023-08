Apple plant womöglich Abschaffung diverser Support-Kanäle

(Quelle: Infomaniak)

31. August 2023 - Apple kann auf verschiedenen Kanälen im Netz sowie im firmeneigenen Forum um Unterstützung gebeten werden. Nun sind aber Gerüchte im Umlauf, wonach damit schon bald Schluss sein soll und Apple nur noch telefonisch erreichbar sei.

Das Support-Team von Apple ist derzeit auf den sozialen Medien, im firmeneigenen Forum wie auch im Youtube-Channel Apple Support präsent. Das Team kommentiert dabei Anfragen und Probleme der Apple-Community. Einem Artikel von "Macrumors" zufolge könnte diese breite Web-Präsenz allerdings schon bald ein Ende vorfinden. Apple plant offenbar, Support-Anliegen künftig ausschliesslich telefonisch abzuwickeln und wenn die Gerüchte stimmen, könnte es bereits am 1. Oktober 2023 so weit sein.Das Forum und der Youtube-Channel bleiben für den Austausch der Apple-Community untereinander erhalten, jedoch wird es auf diesen Plattformen keinen offiziellen Support von Apple mehr geben. Auf den sozialen Netzwerken wird man auf die Support-Seite von Apple weitergeleitet, wo nebst den bekannten Hilfe-Artikeln die telefonischen Kontaktdaten des Support-Teams bereitstehen werden. Begründet wird der Schritt offenbar mit der Angabe von Apple , dass sich die meisten Kunden einen direkten Austausch am Telefon wünschen würden. Apple selbst hat zu den Plänen und Gerüchten keine Stellung bezogen. (adk)