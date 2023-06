Apple erhöht iCloud-Preise, nicht aber in der Schweiz

30. Juni 2023 - Seit dieser Woche gelten in vielen Ländern massiv höhere Preise für die Nutzung von Apples Online-Speicherdienst. In der Schweiz bleibt vorläufig alles beim Alten.

Apple hat diese Woche die Preise für den hauseigenen Online-Speicherdienst iCloud teilweise drastisch erhöht. In Ländern wie dem UK wurden die monatlichen Kosten beispielsweise um rund 25 Prozent angehoben, wie "9to5mac" festgestellt hat. Ähnliche Preiserhöhungen wurden auch in den europäischen Ländern Polen, Rumänien oder Schweden festgestellt. Unabhängig von den jeweiligen Ländertarifen werden nach wie vor die ersten 5 GB Speicherplatz kostenlos zur Verfügung gestellt.Wie in den USA oder Deutschland bleibt bei den iCloud-Preisen auch in der Schweiz zumindest vorläufig alles beim Alten: Wie Apples iCloud-Preisliste zu entnehmen ist, kosten hierzulande 50 GB Speicherplatz nach wie vor einen Franken pro Monat, während für 200 GB monatlich drei Franken und für zwei TB zehn Franken pro Monat verlangt werden. Damit haben sich die Preise bei den beiden "kleineren" Angeboten seit 2015 nicht verändert, während beim TB-Angebot im Vergleich zu damals das Speichervolumen verdoppelt wurde. (rd)