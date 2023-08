Elon Musk kündigt Audio- und Videoanrufe für X an

31. August 2023 - X soll laut Musk in zukunft für Audio- und Video anrufe genutzt werden können. Der Chef bezeichnet das soziale Netzwerk als das globale Adressbuch.

Elon Musk hat mit einem Tweet in seinem sozialen Netzwerk X eine Bombe platzen lassen: Der Milliardär kündigt an, dass über X Audio- und Video-Anrufe möglich sein sollen. Die neue Dienstleistung soll auf Smartphones sowie PCs und Notebooks möglich sein, eine Telefonnummer werde nicht benötigt. Musk bezeichnet X dabei grossspurig als "das globale Adressbuch". Mit dieser Ankündigt wirft Musk aber mehr Fragen auf, als er beantwortet. So nennt er keine technischen Details oder einen Zeitraum, wann die neuen Features ausgerollt werden sollen. Mit der neuen Funktionalität würde er unter anderem Whatsapp, Meta und Apple direkt konkurrieren.Das Vorgehen passt aber insofern, als dass Musk schon seit längerem angekündigt hatte, X in eine App für alles zu verwandeln. Mit der Namensänderung möchte Musk also nicht bloss dem ehemaligen Twitter einen neuen Auftritt verpassen, sondern die Funktionalitäten soweit ausbauen, dass das eigentliche Twittern nur noch ein kleiner Bestandteil aller Funktionen ausmacht. (adk)