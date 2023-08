Mit Twint kann man neu auch später bezahlen

(Quelle: Twint)

28. August 2023 - Bei bestimmten Online-Händlern kann man künftig wählen, ob via Twint sofort oder nach 30 Tagen bezahlt werden soll. Twint arbeitet dazu mit Swissbilling zusammen.

Twint führt in Zusammenarbeit mit der Cembra-Tochter Swissbilling schrittweise eine neue Funktion namens "Später bezahlen" ein. Unterstützt ein Onlinehändler dies, können Käufer beim Bezahlen via Twint wählen, ob sie sofort oder innert 30 Tagen bezahlen wollen. Die Funktion ist direkt in die Twint-App und die Website des Händlers integriert. Angekündigt wurde die Partnerschaft mit Swissbilling schon 2022 ("Swiss IT Magazine" berichtete ).Später bezahlen biete die Vorteile des klassischen Rechnungskaufs, argumentiert Twint: Man könne so die Ware vor der Bezahlung prüfen. Ein Portal, das sich aus der Twint-App heraus aufrufen lässt, bietet dabei eine Übersicht über getätigte und noch offene Zahlungen. Und durch Aktivieren der Option für automatisierte Zahlungen werden die fälligen Beträge nach 30 Tagen automatisch via Twint abgerechnet.