Gmail erhöht Schutz für sensible Konto-Aktionen

(Quelle: Google)

24. August 2023 - Google erhöht die Sicherheitsmechanismen für gewisse Handlungen im Gmail-Konto. Je nachdem, wie die Session bislang verlaufen ist, wird eine zusätzliche Authentifizierung nötig.

Google erhöht für gewisse Aktionen im Gmail-Konto die Sicherheitsstufe, wie das Unternehmen in einem Blog-Post schreibt . Betroffen sind das Erstellen eines neuen Filters, das Bearbeiten eines vorhandenen Filters oder das Importieren von Filtern. Auch das Hinzufügen einer neuen Weiterleitungsadresse sowie das Aktivieren des IMAP-Zugriffsstatus in den Einstellungen erfordert gemäss Google eine höhere Sicherheit. Wird eine der genannten Aktivitäten festgestellt, so verlangt Gmail, sofern Google die laufende Session als riskant einstuft, ab sofort eine zusätzliche Authentifizierung.Mittels Zwei-Faktor-Authentifizierung werden betroffene User gefragt, ob es tatsächlich sie sind, welche die Änderungen anstreben. Schlägt die Authentifizierung fehl, so erhalten sie per Push-Benachrichtigung den Hinweis einer kritischen Sicherheitsmeldung auf einem vertrauenswürdigen Gerät. Der zusätzliche Schutz betrifft alle Google Workspace User sowie sämtliche private Gmail-User. Die zusätzlichen Schutzmechanismen werden sukzessive in den nächsten Wochen ausgerollt. Google empfiehlt allen Usern, welche bislang noch keine Zwei-Faktor-Authentifizierung eingerichtet haben, dies dringend nachzuholen. (adk)