Europa im Visier der Hackergruppe Cosmicbeetle

(Quelle: Eset)

23. August 2023 - Die Hackergruppe Cosmicbeetle versucht mit Spacecolon weltweit Ransomware in Unternehmen zu verbreiten und hat es dabei vor allem auf europäische Organisationen abgesehen.

Und schliesslich glaubt man bei Eset , dass Cosmicbeetle zudem die Verbreitung einer neuen Ransomware-Familie namens Scransom vorbereitet. Diese Ransomware versucht, alle Festplatten, Wechseldatenträger und Remote-Laufwerke zu verschlüsseln. Bis jetzt wurde sie allerdings noch nicht in Aktion beobachtet."Wie die Hackergruppe ihre Opfer auswählt, bleibt nebulös. Weder gibt es Schwerpunktbereiche noch Ähnlichkeiten in der Grösse der Ziele: ein Krankenhaus und ein Ferienort in Thailand, eine Versicherungsgesellschaft in Israel, eine lokale Regierungseinrichtung in Polen, ein Unterhaltungsanbieter in Brasilien, ein Umweltunternehmen in der Türkei und eine Schule in Mexiko", so Eset-Forscher Jakub Souček. Derweil lässt der Programmcode von Spacecolon, der viele türkische Zeichenfolgen enthält, den Verdacht aufkommen, dass die Entwickler türkischstämmig sind. (abr)