Parallels Desktop für Mac 19 bringt ein neues Icon und eine vereinfachte Navigation

22. August 2023 - Nebst einem neuen Icon soll Parallels Desktop für Mac 19 unter anderem mit einer vereinfachten Navigation und einer überarbeiteten Druckfreigabe sowie dynamischen Auflösungsanpassungen überzeugen.

Alludo hat seine Software Parallels Desktop für Mac, die die Ausführung von Windows und anderen Betriebssystemen auf Apple-Rechnern ermöglicht, in der Version 19 veröffentlicht. Dabei verspricht der Hersteller für die neue Version 19, die für MacOS Sonoma optimiert wurde, diverse Verbesserungen, ein neu gestaltetes Anwendungssymbol (Bild) sowie eine aufgefrischte Benutzeroberfläche, die eine vereinfachte Navigation ermöglichen soll, während native Dialogfelder die Interaktion mit der Anwendung erleichtern sollen.Zudem erhalten Windows-Nutzer eine überarbeitete Druckfreigabe über das Internet Printing Protocol, was einen sofortigen Druck aus Windows-Anwendungen ermöglicht. Zudem verspricht Alludo dank dynamischen Auflösungsanpassungen und der Verwendung von Multi-Touch-Gesten auf dem Trackpad ein hochwertigeres Erlebnis mit einer virtuellen Maschine, und wer die Pro-Version von Parallels Desktop für Mac 19 benutzt, erhält über eine Portweiterleitung aus der Ferne Zugriff auf eine MacOS Sonoma 14 VM. Des Weiteren wird durch die Integration von Touch ID die tägliche Anmeldung vereinfacht, können sich Anwender nun doch mit einer Windows-Anmeldung und einem Kennwort mit ihrer Touch ID bei Windows in der VM anmelden.