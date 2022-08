Parallels 18 mit mehr Unterstützung für Apple Silicon und Windows 11

(Quelle: Parallels)

9. August 2022 - Die Virtualisierungslösung Parallels bekommt mit Version 18 eine Vielzahl an Optimierungen und neuen Features für die leistungsstarken M-Chips von Apple und Windows 11.

Parallels, der Hersteller der gleichnamigen Software zur Ausführung von Windows und anderen Betriebssystemen auf Apple-Rechnern, gibt die Lancierung von Parallels 18 bekannt. Der Hersteller betont besonders die Optimierung für die leistungsstarken Apple-Chips der M-Serie und das Promotion Display von Apple mit automatischer Anpassung der Bildwiederholrate. Dank der Optimierung für die M-Chips soll Windows 11 nach Angaben des Herstellers bis zu 96 Prozent schneller laufen. Für das neue Windows-Betriebssystem hat man neu ausserdem die Möglichkeit, eine 1-Klick-Installation direkt über Parallels zu nutzen. Doch auch die noch verfügbaren Intel-Plattformen in Apple-Rechnern wurden optimiert, so wurde die Kompatibilität von x86-Anwendungen bei der Ausführung auf Windows 11 auf ARM verbessert. Weiter bietet Parallels 18 erstmals Unterstützung für einen Gaming-Controller, wenn auf Windows 11 gespielt wird. Funktionieren soll das sowohl via Kabel wie auch per Bluetooth.Alle genannten Feature-Upgrades sind bereits in der Standardversion von Parallels 18 enthalten. Die Pro-Version bietet weiter eine verbesserte Konfiguration von Netzwerkeinstellungen auf M1-Rechnern, was für mehr Sicherheit sorgen soll sowie die Möglichkeit, auf M1-Maschinen einen Netzwerkstart mit virtuellen Linux ARM-Maschinen auszuführen. Und die Business Edition bietet zusätzlich die SSO/SAML-Authentifizierung für Mitarbeiter, die Möglichkeit, einen virtuellen Windows 11-Rechner auf den Mac-Computern eines Mitarbeiter zu übertragen sowie die Teilnahme an einem Feedback-Programm.Parallels for Mac 18 ist per sofort verfügbar und kostet zwischen 100 Euro (Standardversion) und 150 Euro (Pro) pro Jahr. (win)