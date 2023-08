Lufthansa plant Geschäftsreisen mit KI

22. August 2023 - Lufthansa bietet mit Swifty einen Dienst an, der für Business-Kunden per KI-Chat eine ganze Geschäftsreise organisiert und bucht. Das Unternehmen plant bereits weitere Funktionen.

Lufthansa rollt einen neuen Dienst namens Swifty für Geschäftsreisende aus. Dabei handelt es sich um einen KI-Assistenten, welcher basierend auf Usereingaben in der Lage ist, Business-Reisen selbständig zu planen, wie das Entwicklerstudio Lufthansa Innovation Hub schreibt . Die Fähigkeiten von Swifty beschränken sich dabei nicht nur auf das Vorschlagen einer Reise und Übernachtungsmöglichkeiten, sondern der KI-Dienst ist auch in der Lage, die komplette Reise zu buchen, die Bezahlung abzuschliessen und die entsprechenden Belege zuzustellen. Die Vorbereitung einer kompletten Geschäftsreise kann somit innert wenigen Minuten per Chatfunktion abgewickelt werden.Swifty richtet sich mit seinem Dienst ausschliesslich an Unternehmen und Selbständige, welche Geschäftsreisen buchen müssen. Expedia Group ist der exklusive Hotelpartner von Swifty und stellt weltweit Hunderttausende Hotels zur Verfügung. Was Flüge betrifft, so kann Swifty auf 90 Prozent aller europäischen und amerikanischen Flugoptionen zurückgreifen. Als KI-Engine wird Chat-GPT 4 von Open AI verwendet.Lufthansa plant, das Angebot von Swifty bereits in naher Zukunft auszudehnen. So sollen beispielsweise auch Zugbuchungen oder lokale Mobilitätslösungen wie Taxis oder Fahrgemeinschaften in den Buchungsprozess eingebunden werden, um das Problem mit der letzten Meile zu lösen. Ferner kann sich Lufthansa vorstellen, auch die Buchung von Restaurants oder Coworking Spaces über Swifty abzuwickeln. (adk)