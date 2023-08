Google testet KI-basierte Suchfunktion

(Quelle: Depositphotos )

16. August 2023 - Auch Google arbeitet daran, generative KI in seine Dienste zu integrieren: Aktuell testet der Internetkonzern eine KI-gestützten Suchfunktion, die komplexe Themen zusammenfassen soll, sowie ein neues KI-Tool für Programmierer.

Google arbeitet an einer KI-gestützten Suchfunktion. Diese soll komplexe Themen und Webseiten zusammenfassen und eine umfangreiche Recherche überflüssig machen. Dabei hat das Tool, das laut einem Bericht von "Engadget" aktuell den Namen "SGE while Browsing" (erstmals vorgestellt auf dem Google Blog) trägt, Zugriff auf kostenlos zugängliche Webseiten, nicht jedoch auf kostenpflichtige Angebote.Sobald der Google-Assistent Inhalte zusammenfassen kann, erscheint am Bildschirmrand des Smartphones oder in der Seitenleiste auf dem Desktop der entsprechende Hinweis "KI-generierte Stichpunkte abrufen". Jeder Schlüsselpunkt verlinkt dabei laut dem Bericht direkt zu dem Teil der Seite, auf den er sich bezieht, sodass Nutzer sofort dorthin springen können.