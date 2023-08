US-Bundesrichterin: KI-Kunst erhält kein Copyright

(Quelle: Unsplash/Sebastian Pichler )

22. August 2023 - Ein Informatiker wollte ein KI-generiertes Kunstwerk beim US Copyright Office anmelden und sein KI-System als Autor eintragen lassen. Er blitzte damit zuerst bei der Behörde und jetzt auch vor Gericht ab.

Stephen Thaler, der ein Kunstwerk mithilfe von KI erschuf und sein eigens zusammengestelltes KI-System als Urheber eintragen wollte, blitzte damit beim US-Urheberrechtsamt ab. Daraufhin erhob Thaler Klage gegen das US Copyright Office – und scheiterte mit seinem Anliegen auch vor Gericht.



Richterin Beryl Howell vom Bezirksgericht in Washington DC entschied, dass ein durch KI generiertes Kunstwerk nicht dem Urheberrecht unterstellt werden könne und stützte damit die Entscheidung des Copyright Office, das Begehren von Thaler abzuweisen. Als Grund gab sie an, Menschen seien ein essenzieller Teil eines Urheberrechtsbegehrens und "menschliche Urheberschaft ist eine Grundvoraussetzung des Urheberrechts."



In Zukunft könnte die Sache allerdings komplizierter werden, räumte Howell ein und sagte, solche Fälle "werfen anspruchsvolle Fragen auf, wie viel menschlicher Input erforderlich ist, um den Nutzer eines KI-Systems als 'Autor' eines generierten Werks zu qualifizieren." (ubi)