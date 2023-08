Bots lösen Captchas schneller und vor allem genauer als Menschen

(Quelle: Depositphotos )

16. August 2023 - Captchas sollen Online-Dienste eigentlich vor Bots schützen – doch die werden immer schlauer. Mittlerweile ist die Maschine beim Lösen der Rätsel schneller und genauer als der Mensch.

"I’m not a robot": Diese Aussage sollten bisher Captchas bestätigen, kleine Bilder-, Wort- und Zahlenrätsel, die für viele Nutzer nervig, aber eben auch notwendig sind, um Online-Dienste vor automatisierten Zugriffen zu schützen. Mittlerweile scheinen Maschinen den öffentlichen Turing-Test (Captcha: Completely automated public Turing test to tell computers and humans apart) aber deutlich gekonnter zu bestehen als der Mensch – und die Sicherheitshürde könnte somit Sinn und Zweck verlieren. Denn Bots lösen Captchas sowohl schneller als auch besser als menschliche Nutzer.Im Rahmen der Untersuchung traten 1000 Probanden unterschiedlichster Hintergründe gegen ihre maschinellen Rivalen an und mussten jeweils zehn Captcha-Tests auf insgesamt 120 Websites knacken, wie "Independent" berichtet . Und aus Perspektive der Captcha-Entwickler dürften die Ergebnisse mindestens ernüchternd sein. So benötigten die Menschen bei einigen der Rätsel zwischen 9 und 15 Sekunden und lösten sie mit einer Genauigkeit zwischen 50 und 84 Prozent. Die Bots schafften dies hingegen innerhalb von weniger als einiger Sekunde – und das mit nahezu perfekten Ergebnissen.