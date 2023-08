Windows 365 Switch als Public Preview freigegeben

(Quelle: Microsoft)

11. August 2023 - Mit dem Windows 365 Switch Service stellt Microsoft eine schnelle Möglichkeit zur Verfügung, um zwischen Cloud-PC und lokalem Rechner zu wechseln. Aktuell kann Switch als Public Preview genutzt werden.

Microsoft hat diese Woche den Windows 365 Switch Service als Public Preview vorgestellt. Wie der Konzern in einem Techcommunity-Artikel erklärt , bietet Switch eine einfache Möglichkeit, um zwischen einem Microsoft 365 Cloud PC und dem lokalen Desktop per Tastatur-Shortcut zu wechseln. Über ein Verbinden-Icon in der Taskbar lässt sich der Cloud-PC sodann per Mausklick starten, während sich via Task View ebenso schnell wieder zum lokalen Rechner umschalten lässt. Der Wechsel zwischen Cloud- und lokalem Rechner soll laut Microsoft weniger als eine Sekunde in Anspruch nehmen. Der Konzern preist den Switch-Service insbesondere für die Nutzung in Bring-your-own-device-Szenarien an.Um das Feature zu nutzen, wird eine Windows-365-Lizenz vorausgesetzt. Dazu wird Windows 11 Pro oder Enterprise benötigt wie auch eine Anmeldung an Microsofts Insider Program. (rd)