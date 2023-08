Verizon stellt Videokonferenz-App Bluejeans ein

(Quelle: Bluejeans )

9. August 2023 - Verizon will seine Video-App Bluejeans einstellen, die unter anderem mit Google Meet und Zoom konkurriert. Der Telekommunikationskonzern hatte den Dienst erst vor wenigen Jahren übernommen.

Verizon hat Bluejeans-Kunden per E-Mail darüber informiert, dass der Videokonferenz-Dienst eingestellt wird. Der US-amerikanische Telekommunikationskonzern hatte den Dienst erst 2020 und somit im Zuge des Homeoffice-Booms übernommen, laut Medienberichten für rund 400 Millionen Dollar. Entscheidender Grund für das jetzige Aus dürfte das starke Wettbewerbsverhältnis sein und dass sich mittlerweile vor allem Microsoft Teams, Zoom, Cisco Webex und Google Meet als führende Anwendungen im Markt etabliert haben. Zudem ist nach der Rückkehr vieler Unternehmen aus dem Homeoffice auch die Nachfrage nach Videokonferenz-Tools deutlich zurückgegangen. Verizon gibt im Kundenschreiben wiederum schlicht an, man habe die Entscheidung aufgrund der sich verändernden Marktlandschaft getroffen.

Bluejeans kam 2011 auf den Markt, 2020 folgte dann der Kauf durch Verizon . In diesem Jahr brachte der Konzern zudem eine kostenlose Version der Anwendung auf den Markt, um eine breitere Kundschaft anzusprechen.9to5google zitiert aus der E-Mail an die Verizon-Kunden , die eine Abschaltung der kostenlosen Testversion Bluejeans Basic ab dem 31. August 2023 ankündigt. Unklar ist aktuell jedoch, welche Frist für Geschäftskunden gilt. In diesem Fall ist jedoch von einer längeren Frist auszugehen. (sta)