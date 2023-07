Google straft Apps ohne Optimierung für grosse Bildschirme ab

28. Juli 2023 - Google will für Tablets und Foldables optimierte Apps im Play Store künftig besser positionieren – alle anderen Anwendungen werden hingegen abgestraft und gegebenenfalls mit einer Warnung versehen.

Google will Entwickler dazu bewegen, ihre Apps verstärkt auch für grosse Bildschirme beispielsweise von Tablets, Foldables und Chromebooks zu optimieren. Derzeit sind viele der im Play Store verfügbaren Anwendungen hingegen allem voran für die Nutzung auf klassischen Smartphones und somit im Hochformat ausgelegt.Das will Google mit Nachdruck ändern. In einem Blog-Beitrag schreibt der Internetkonzern, dass "Large Screen Apps" im Play Store künftig besser positioniert werden und somit in der Suche sichtbarer sind. "Das hilft den Nutzern, Apps zu finden, deren Grösse gut angepasst werden kann, die nicht im Letterbox-Format vorliegen und die sowohl das Hoch- als auch das Querformat unterstützen", so der Blog-Beitrag. Nicht-optimierte Apps straft Google im Umkehrschluss ab und positioniert diese schlechter.