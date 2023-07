GoMoWorld: Spannende Roaming-Option via App und eSIM im Hands-on-Test

GoMoWorld: Spannende Roaming-Option via App und eSIM im Hands-on-Test

(Quelle: SITM)

28. Juli 2023 - Wer bei seinem Mobilfunkanbieter keine Roaming-Option findet, die auf seine Bedürfnisse passt, sollte sich GoMoWorld anschauen. GoMoWorld bietet via App und eSIM providerunabhängig attraktive und flexible Roaming-Angebote für weit über 100 Länder.

Das Thema Roaming ist – zumindest für Nutzer ohne internationale Flatrate – meist ein Schwieriges und in der Sommerferienzeit hochaktuell. Die Roaming-Angebote der Schweizer Mobilfunkanbieter könnten unterschiedlicher kaum sein, sowohl was die Preise angeht als auch die Ausgestaltung der Angebote, und sind eher selten passend. Beispiele gefällig? Bei Marktführer Swisscom kostet 1 GB Daten-Roaming für die EU respektive UK 14.90 Franken, 5 GB gibt es für 39.90 Franken – die Daten sind jeweils 12 Monate gültig. Bei Sunrise gibt es 300 MB für 5.90 Franken, 1 GB für ebenfalls 14.90 und 5 GB für 49.90. Salt bietet für Europa den Europe Data Daypass, der 4.95 Franken für 24 Stunden kostet (1 GB Highspeed, danach 128 Kbps). Andere Anbieter wie Yallo oder Lebara bieten unlimitierte Daten in Europa, verlangen dafür aber 45 Franken pro Monat. Am günstigsten abgeschnitten hat jüngst in einem Vergleich von Dschungelkompass Galaxus Connect, wo es ein 1-GB-Datenpaket, das 12 Monate gültig ist, für 9.90 Franken gibt. Aber: So etwas wirklich Passendes (oder Günstiges) für die zweiwöchigen Sommerferien oder den Wochenend-Stadttrip findet sich kaum – egal bei welchem Carrier man ist.



Spannend darum das Angebot GoMoWorld, das seit kurzem in der Schweiz verfügbar ist und das wir während unserer Europaferien in den letzten zwei Wochen getestet haben. Hinter GoMoWorld steht übrigens der französische Telekomunternehmen Xavier Niel – hierzulande als Eigentümer von Salt bekannt.

2 GB Europa-Daten für 3.99 Euro

GoMoWorld will nichts weniger als den Internetzugang im Ausland revolutionieren und funktioniert als App (bislang leider nur in Englisch) in Verbindung mit einer eSIM. Über diese eSIM wird die Verbindung zu den lokalen Mobilfunknetzen in allen erdenklichen Ländern hergestellt. Bei der Entwicklung habe man eine möglichst einfache Benutzererfahrung im Fokus gehabt, verspricht GoMoWorld – und tatsächlich: man braucht keinen Vertrag zu unterschreiben, muss keine SIM-Karte einlegen, kriegt keine neue Nummer und muss auch keine Anpassungen am bestehend Mobilfunkvertrag vornehmen. Vielmehr braucht man lediglich eine App herunterzuladen und ein Login zu erstellen, wobei man seine Apple- oder Google-ID, seine Facebook-ID, eine Mail-Adresse oder seine Telefonnummer verwenden kann.



Wir haben uns bei unserem Hands-on-Test für die Telefonnummer entschieden, was leider von wenig Erfolg gekrönt war. Egal, auf welche Art und Weise wir unsere Nummer eingegeben haben, immer hiess es, dass das Format der Nummer nicht stimmt. Also haben wir halt eine E-Mail-Adresse angegeben, wohin dann ein Verifikationslink gesendet wurde, der erstens im Spam-Ordner landete und der – einmal dort gefunden – nach dem Klick darauf eine Fehlermeldung ausspuckte, beginnend mit "Invalid Dynamic Link" und einigen weiteren Informationen für den Entwickler der App. Hier muss GoMoWorld – sofern noch nicht passiert – unbedingt nachbessern. Wir haben in der Zwischenzeit als dritte Möglichkeit unsere Apple-ID ausprobiert – und siehe da: So hats funktioniert. Hat man einmal einen Account, geht es daran, entweder die Free Trial auszuprobieren oder einen Roaming-Plan zu kaufen. Und hier wird’s dann interessant, denn das Angebot ist breit, flexibel und preislich attraktiv. Ein paar Beispiele:



• Für Europa gibt es 2 GB, die 7 Tage gültig sind, für 3.99 Euro. 25 GB, die 30 Tage gültig sind, kosten aktuell 19.99 Euro.

• 1 GB für 7 Tage in den USA kosten 3.99 Euro, 15 GB für 30 Tage bekommt man aktuell für 19.99 Euro.

• Für Thailand bezahlt man 3.99 Euro für 3 GB und 7 Tage oder 19.99 für 30 GB und 300 Tage.

• Wer in Ägypten Daten braucht, kriegt 100 MB (7 Tage) für 3.99, 3 GB (30 Tage) für 19.99 Euro

• In Brasilien kosten 300 MB (7 Tage) 3.99 Euro, 3 GB (30 Tage) gibt’s für 19.99 Euro.



Diese Liste liesse sich noch lange weiterführen, weist die App doch nicht weniger als 137 Länder aus, für die man Roaming-Pakete lösen kann – von Afghanistan bis Vietnam (in beiden Ländern kosten 100 MB übrigens 3,99 Euro, 1 GB 19.99 Euro).



Lesen Sie auf der nächsten Seite: Die Inbetriebnahme und unser Fazit!