Erneute Panne bei der Neon Bank zum Monatsende

(Quelle: Neon)

26. Juli 2023 - Die Kunden der Neon Bank kommen nicht in ihre Accounts – und das schon seit mehr als 24 Stunden. Mittlerweile sei das Problem gelöst, so die Bank. Funktionieren tuts aber noch nicht überall, die Frustration der Nutzerbasis ist spürbar.

Die Systeme der Schweizer Digital-Bank Neon sind seit gestern, Dienstag 25. Juli, überlastet. Und auch am heutigen Mittwoch dauern die Probleme weiter an, bis zum Mittag hatten die Kunden grösstenteils nach wie vor keinen Zugriff. Den Antworten der Neon-Kunden auf Twitter ist zu entnehmen, dass der aktuelle Ausfall kein Einzelfall ist. Offenbar verzeichnet die Bank regelmässig um das Monatsende – sprich zur Auszahlung des Lohns – Pannen mit dem Zugriff. "Besorgt euch endlich mal bessere Server, kann doch nicht sein, dass die App an jedem Zahltag hängen bleibt. Ist einfach nur peinlich und beim nächsten Aussetzer gehts zur Konkurrenz, fertig luschtig!", so ein Nutzer. "Schon ein bisschen schade wie oft dass bei euch passiert", kommentiert ein anderer.Die Neon-Bank selbst versuchte am Dienstag , dem erneuten Ausfall humoristisch zu begegnen: "Ups! Dies ist vielleicht nicht unsere glorreichste Stunde. Unsere Logins scheinen eine ungeplante Kaffeepause einzulegen. Wir haben die Tech-Zauberer gerufen, und sie arbeiten mit Magie daran, uns wieder auf Kurs zu bringen! Vielen Dank für eure Geduld." Bei den Usern kam dies verständlicherweise nicht besonders gut an.