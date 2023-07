Schweizer Gemeinden hinken bei E-Gov-Dienstleistungen hinterher

18. Juli 2023 - Auch wenn knapp die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz mit dem E-Government-Angebot der öffentlichen Verwaltung zufrieden ist, so besteht etwa bezüglich Leistungsumfang noch Nachholbedarf – vor allem auf Gemeindeebene.

Mit 48 Prozent ist knapp die Hälfte der Bevölkerung in der Schweiz mit dem E-Government-Angebot der öffentlichen Verwaltung zufrieden, wie die Deloitte-Umfrage Digital Government Survey 2023 auf Bevölkerungs- und Verwaltungsebene offenbart, für welche 1000 Personen befragt wurden.



Luft nach oben gibt es aber trotz aller Zufriedenheit noch. So besteht vor allem bezüglich Umfang des Dienstleistungsangebotes Nachholbedarf. So wünschen sich 65 Prozent der Befragten, dass sie sämtliche Dienstleistungen und Behördengänge online abwickeln können und 58 Prozent fordern sogar eine proaktive Nutzung der digitalen Möglichkeiten, zum Beispiel die automatische Erneuerung der Identitätskarte.



Dabei schätzen die Verwaltungsangestellten die Lage ähnlich ein wie die Bevölkerung, sehen sie doch, dass das digitale Angebot der öffentlichen Verwaltung noch nicht komplett den Bedürfnissen der Bevölkerung entspricht. Immerhin 43 Prozent der 239 befragten Verwaltungsmitarbeitenden geben aber zu Protokoll, dass ihre Stelle Dienstleistungen digital anbietet. Allerdings liegt dieser Anteil auf Gemeindeebene bei lediglich 34 Prozent. Es scheinen also vor allem auf Gemeindeebene noch grosse Lücken zu bestehen.



Ein ähnliches Bild präsentiert sich in punkto Datenschutz: Über alle Verwaltungseinheiten hinweg geben 55 Prozent der Befragten an, datenschutzrechtliche Vorgaben konsequent umzusetzen. Auf Gemeindeebene sind es aber lediglich 29 Prozent. Und 47 Prozent aller Verwaltungsangestellten wurden umfassend zum Thema Datenschutz geschult, während es auf Gemeindeebene nur 33 Prozent sind.