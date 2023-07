Vmware Fusion mit voller 3D-Beschleunigung auf Apple-Silicon-Macs

(Quelle: Vmware)

17. Juli 2023 - Die frisch publizierte Tech Preview von Vmware Fusion 2023 verspricht massive Verbesserungen für Windows-11-VMs auf Apple-Silicon-Macs und erlaubt, DirectX-11-Apps und -Games originalgetreu zu nutzen.

Vmware hat seine MacOS-Virtualisierungslösung Fusion in einer Tech-Preview-Version 2023 herausgebracht, wie aus einem Blogpost von Michael Roy , Product Line Manager for Desktop Hypervisor Products bei Vmware , hervorgeht: "Wir sind begeistert, die Veröffentlichung von Vmware Fusion Tech Preview 2023 anzukündigen, die einen bedeutenden Schritt nach vorne für unsere Virtualisierungssoftware auf MacOS darstellt." Mit der 2023er-Ausgabe soll Fusion die Benutzererfahrung mit Windows 11 auf Macs mit Apple Silicon und dem kommenden MacOS Sonoma "dramatisch verbessern", ferner kommen gemäss Roy "subtile neue Funktionalitäten zur programmatischen Arbeit mit verschlüsselten VMs sowie Sicherheitsverbesserungen" hinzu.

Den Kern der verbesserten User Experience bildet der Support für volle hardwaregestützte 3D-Beschleunigung für Windows 11 on ARM auf Apple-Silicon-Macs. Damit wird es möglich, DirectX-11-basierte Anwendungen und Games originalgetreu und mit hoher Geschwindigkeit zu nutzen. Die Oberfläche von Windows 11 reagiert schneller, und Änderungen der Auflösung via Autofit erfolgen praktisch unmittelbar. Ebenfalls neu werden nun die meisten Features der Vmware Tools bei Windows-VMs auf Intel-Macs unterstützt – und: "Wir haben es geschafft, etwas zu vollbringen, was wie ein unmöglich schnelles Drag&Drop und Clipboard Sharing zwischen dem Mac und Windows 11 erscheint." (ubi)