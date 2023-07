Google lockert Blockchain-Restriktionen im Play Store

(Quelle: Google)

14. Juli 2023 - Bis anhin waren Blockchain-Inhalte in Googles Play Store kaum zugelassen. Mit neuen Richtlinien will man dies nun ändern und Blockchain-basierte Inhalte wie NFTs erlauben.

Google hat im hauseigenen App Store die Richtlinien geändert, welche die Nutzung der Blockchain-Technologie für Apps regelt. Wie der Konzern via Android Developers Blog mitteilt , waren bis anhin bereits einige Apps mit Blockchain-Nutzung zugelassen, doch habe man eine Balance zwischen Innovation und Anwenderschutz finden müssen.Mit den neuen Richtlinien wolle man nun neue Möglichkeiten von die Transaktion von Blockchain-basierten Inhalten wie NFTs in Apps und Spielen zulassen. Dabei sollen Apps transparent über via Token digitalisierte Vermögenswerte Auskunft geben und dies im Play Store deklarieren. Dasselbe gilt für In-App-Produkte mit Blockchain-Bezug. Dabei sind keine Käufe erlaubt, bei denen der Wert der NFTs nicht bekannt ist. So sind auch entsprechende Glückspiel-Apps verboten.Abschliessend heisst es, die neuen Richtlinien seien in Kooperation mit den App- und Spieleentwicklern entstanden. In einem nächsten Schritt wolle man mit Industriepartnern über eine weitergehende Unterstützung von Blockchain-basierten Apps sprechen. (rd)