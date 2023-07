6-Gigahertz-Band für WiFi und Mobilfunk?

10. Juli 2023 - Der britische Regulator Ofcom möchte das 6-GHz-Frequenzband sowohl für WiFi als auch für Mobilfunk öffnen, macht dazu zwei Vorschläge und sammelt bis September 2023 Kommentare.





Ofcom spricht in seinem Vorschlag von "hybrid sharing", schlägt die zwei Varianten Indoor Outdoor Split und Geographical Sharing vor und strebt danach, dies auch international zu harmonisieren. Zum Indoor Outdoor Split merkt die Behörde an: "WiFi-Router sind in der Regel in Innenräumen angesiedelt und transportieren Breitbandverkehr innerhalb eines begrenzten Innenbereichs, wohingegen Mobilfunk-Sender meist im Freien aufgestellt sind und somit eine grössere Flächenabdeckung bieten. Daher prüfen wir die Möglichkeit, die WiFi-Nutzung in Innenräumen zu ermöglichen und gleichzeitig eine lizenzierte mobile Nutzung im Freien zu ermöglichen." Das 6-GHz-Frequenzband soll nach einer Idee des britischen Regulators Ofcom sowohl für WiFi als auch für Mobilfunkverbindungen genutzt werden können. Die Behörde sammelt aktuell Kommentare zu dem Konzept. Industrievertreter haben bisher postuliert, der Frequenzbereich solle entweder für WiFi oder den Mobilfunk reserviert bleiben und nicht für beides zum Zug kommen.

Das Geographical Sharing soll demnach so funktionieren: Der grösste Teil des Datenverkehrs, der über Mobilfunknetze abgewickelt werde, konzentriere sich tendenziell auf einen relativ kleinen Teil der Standorte. Es könnte möglich sein, die lizenzierte Mobilfunknutzung an bestimmten Orten mit hohem Verkehrsaufkommen zuzulassen und die WiFi-Nutzung an anderen Orten zu erlauben. Oder man könnte die WiFi-Nutzung in bestimmten Gebieten mit hoher Nachfrage priorisieren und die mobile Nutzung in anderen Gebieten zulassen. (ubi)