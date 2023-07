Windows Subsystem for Android 2306 mit neuen Verbesserungen

(Quelle: Microsoft)

10. Juli 2023 - Die neue Version 2306 des Windows Subsystem for Android ist als Vorschau verfügbar und bringt Verbesserungen bei Picture-in-Picture, Networking, Onedrive, Security und mehr.

Das Windows Subsystem for Android (WSA), mit dem Android-Apps unter Windows 11 verwendet werden können, ist im Preview Channel in Version 2306 erhältlich. Die neue Ausgabe bringt Verbesserungen in den Bereichen Networking, Picture-in-Picture, Storage und Onedrive sowie bei den detaillierten Einstellungen und punkto Sicherheit.Die Details zu den Neuerungen sind den Release Notes im Github-Repository des WSA zu entnehmen. So erscheinen bei der angesprochenen Bild-im-Bild-Darstellung neue Bedienelemente, und Drag&Drop wird für zusätzliche Dateitypen unterstützt. Das Vorschauprogramm für das WSA ist separat vom Windows-Insider-Programm, die Anmeldung ist über dieses Formular unter Angabe des eigenen Microsoft-Kontos möglich. (ubi)