Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk

Die 10 beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk

7. Juli 2023 - Für die meisten Aufgaben im Netzwerk stehen höchst leistungsfähige Freeware-Tools zur Verfügung. Wir stellen jene 10 Netzwerk-Apps vor, die in den letzten Wochen am meisten aus unserer Freeware-Library heruntergeladen wurden.

In den vergangenen Wochen wurden die Download-Charts in der Kategorie Netzwerk angeführt von CurrPorts, einem praktischen Tool für die Anzeige der gerade benutzten TCP- und UDP-Ports mitsamt der jeweiligen Anwendung. Ebenfalls hohe Download-Zahlen erzielten Nmap, ein Tool zur Ermittlung der Netzwerk-Topologie inklusive grafischer Darstellung, sowie Homedale, ein WLAN-Scanner, der die verfügbaren Access Points mit ihren Leistungsmerkmalen ermittelt.



Die komplette Top 10 der beliebtesten Gratis-Tools fürs Netzwerk präsentieren wir in der nachfolgenden Bildergalerie. (rd)