SBB: Zur Zeit kein Ticketverkauf möglich

6. Juli 2023 - Das Ticketsystem der SBB ist zur Zeit von einer grossen Störung betroffen. Weder online noch physisch können aktuell Tickets bezogen werden.

Die SBB kämpfen derzeit mit einem massiven Ausfall des Ticketverkaufssystems. Weder in der App, im Online-Shop, oder am Bilettautomaten ist der Verkauf von Billets aktuell möglich. Selbst das Bahnpersonal am Schalter ist nicht in der Lage, Tickets auszustellen. Die Störung ist bereits seit dem Mittag bekannt, die Ursache jedoch noch nicht gefunden. Bereits gekaufte Tickets können in der App abgerufen und vorgezeigt werden. Das Bahnpersonal sei über die Störung informiert. Seit 16 Uhr ist der Ticketverkauf wieder normal durchführbar. Die Bundesbahnen sahen sich erst vor wenigen Wochen mit den Auswirkungen einer DDoS-Attacke konfrontiert. ("Swiss IT Magazine" berichtete ) (adk)