Tweetdeck wird kostenpflichtig

5. Juli 2023 - Tweetdeck kommt mit neuen Features und einer neuen Oberfläche. Aber: Schon bald wird Tweetdeck zum Premium-Feature, das Twitter-Blue-Abonnenten vorbehalten ist.

Twitter gibt ein Update des Twitter-Tools Tweetdeck bekannt. Ganz unten am Changelog kommt dann die eigentliche Pointe: Tweetdeck wird in 30 Tagen, sprich Anfangs Juli, kostenpflichtig. Denn ab dann braucht es den Verified-Status (Twitter-Blue-Abo) für die Nutzung des Tools und dieser kostet bekanntermassen 7 (Browser) respektive 10 Franken (iOS- und Android-App).Wirklich viel geboten wird laut dem entsprechenden Ankündigungs-Tweet noch nicht: Man habe eine neue "verbesserte Version" lanciert, als User könne man nahtlos mit der neuen Version starten und alle Elemente wie Listen und Spalten würden in die neue Oberfläche migriert. Derweil werde die Teams-Funktionalität aber vorübergehend nicht verfügbar sein. Als Nutzer könne man sich auf verschiedene neue Funktionen freuen – Twitter spricht im Hilfe-Center von einem neuen Tweet-Verfasser, erweiterten Suchfunktionen, neue Spaltentypen und einer Funktion namens Decks, mit der Spalten zu Arbeitsbereichen gruppiert werden können. Die neue Tweetdeck-Version werde derzeit mit einer begrenzten Zahl von Nutzern weltweit getestet, wie es weiter heisst.