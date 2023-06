Cookies, Cache und Co. in Edge schneller löschen

(Quelle: SITM)

28. Juni 2023 - Microsoft testet im Canary Build seines Browsers Edge derzeit einige neue Funktionen. Unter anderem wird das Löschen von Browserdaten schon bald einfacher und schneller möglich sein.

Microsofts Browser Edge erhält schon bald eine nützliche, neue Funktion. Wie unter anderem "Windowscentral" schreibt und sich auf die Entdeckung eines Twitter-Users bezieht, testet man im aktuellen Canary Build von Edge nämlich die Möglichkeit, Browserdaten schneller und einfacher löschen zu können als bisher.Um Cookies, Cache und andere Website-Daten sowie den Browserverlauf zu löschen, ist es bis jetzt nötig, die Einstellungen von Microsoft Edge aufzurufen und dort dann in das entsprechende Menü zu navigieren. In Kürze soll das nun auch direkt über den Verlaufs-Hub in Edge möglich sein, womit man Klicks und Zeit spart.Gemäss "Windowscentral" testet Microsoft im Canary Build von Edge derzeit ausserdem eine Reihe weiterer neuer Funktionen. Dazu sollen unter anderem ein noch dunklerer Dark-Mode sowie eine neue Option in der Seitenleiste gehören, um zwischen der Desktop- und Mobile-Version einer Website wechseln zu können. (mv)