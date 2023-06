Meta-Userdaten bei Behörden immer gefragter

19. Juni 2023 - Behörden haben 2022 bei Meta weltweit insgesamt 476'902 mal Zugriff auf Userdaten verlangt und waren damit in rund drei Viertel der Fälle erfolgreich.

Laut den Erkenntnissen von Atlas VPN steigt die Zahl behördlicher Auskunftsbegehren bezüglich Userdaten von Facebook, Instagram und Whatsapp kontinuierlich an. Im Jahr 2022 erfolgten weltweit 476'902 solche Anfragen, wobei insgesamt der Zugriff auf 827'927 Datensätze gefordert wurde – ein deutliches Plus von 15 Prozent gegenüber 2021 und 9,71 mal so viel wie 2013. In 76,45 Prozent der Fälle hat Meta den Behörden zumindest einen Teil der geforderten Daten zukommen lassen.