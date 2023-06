Malwarebytes blockiert Chrome nach Windows Update

16. Juni 2023 - Anwender mit der Sicherheitslösung von Malwarebytes können den Chrome-Browser nach der Installation des jüngsten Windows-11-Updates nicht mehr benutzen.

Diese Woche hat Microsoft im Rahmen der allmonatlichen Patch-Veröffentlichung Updates für Windows 10 und Windows 11 bereitgestellt. Anwender, welche die Sicherheitslösung von Malwarebytes im Einsatz haben, musste nach der Installation des Windows-11-Updates mit der Kennung KB5027231 feststellen, dass Googles Chrome-Browser seinen Dienst verweigerte, so ein Bericht von "Neowin". Dabei wird Chrome als Prozess zwar im Task Manager aufgeführt, doch wird kein Anwendungsfenster geöffnet.Malwarebytes hat das Problem mittlerweile bestätigt und liefert auch gleich Workarounds, um das Problem zwischenzeitlich zu umschiffen. So besteht die Möglichkeit, das besagte Windows-Update wieder zu deinstallieren, wobei dies laut "Bleepingcomputer" via Windows Server Update Services (WSUS) nicht möglich sein soll . Des Weiteren lässt sich in Malwarebytes der Exploit-Schutz von Chrome deaktivieren, worauf der Browser wieder genutzt werden kann. Schliesslich hat Malwarebytes eine Update veröffentlicht, das derzeit als Beta zur Verfügung steht. (rd)