Dell Lifecycle Hub startet in der Schweiz

15. Juni 2023 - Damit sich Firmen mehr auf ihr tägliches Business konzentrieren können, bietet Dell ab sofort in der Schweiz den Lifecycle Hub an. Damit übernimmt Dell die komplette Hardware-Verwaltung.

Auslieferung von vorkonfigurierten PCs und Hardware-Kits.

Rückgabeverwaltung der Geräte sowie Optimierung der Hardware-Auslastung.

Verwaltung des Austauschs von Hardware bei Defekten.

Aktualisierung von Geräten am Ende der Leasingdauer oder nach vollständiger Abschreibung.

Ordnungsgemässe Entsorgung von Geräten am Ende ihrer Nutzungsdauer.

Dell bietet seinen Managed Service Lifecycle Hub ab sofort in der Schweiz an. Mit dieser Dienstleistung übernimmt Dell die Verantwortung der kompletten Hardware-Verwaltung, damit sich die IT-Abteilungen der Firmen optimal auf das strategische Geschäft konzentrieren können, wie es seitens Dell heisst. Der Service beinhaltet folgende Dienstleistungen:Dell preist den Service als End-to-End-Lösung für Unternehmenskunden an. Der Lifecycle Hub ist auch als Resell-Option für Channel-Partner verfügbar. Insbesondere Unternehmungen mit hybriden Arbeitsformen oder mehreren Niederlassungen können mit dem Outsourcing der Hardware-Verwaltung hohe Kapazitäten einsparen, wie Dell mitteilt. (adk)