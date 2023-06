Microsoft verbessert Power-BI-Integration in Powerpoint

(Quelle: Microsoft)

14. Juni 2023 - Neu können Power-BI-Nutzer in Powerpoint auch Diagramme aus Organisations-Apps samt Filtern und weiteren Funktionen einbinden. Microsoft verknüpft die beiden Tools damit also noch enger.

Seit diesem März gibt es eine Power-BI-Integration in Powerpoint, womit das Datenvisualisierungs-Tool und das beliebte Präsentationsprogramm von Microsoft näher zusammengerückt sind. Nutzer können so interaktive Visualisierungen aus Power BI direkt in Powerpoint-Präsentationen einfügen. Nicht möglich war bisher jedoch das Teilen von Diagrammen aus Organisations-Apps. Diese offenbar vielfach nachgefragte Funktion liefert Microsoft nun nach.Wie Microsoft im Power BI Blog schreibt , hat man die visuellen Freigabelinks auch auf Organigramme ausgeweitet. Diese können User im Power-BI-Add-In in Powerpoint verwenden, um ihre Präsentation mit Daten und Erkenntnissen aus Organigrammen zu erweitern. Dabei sollen alle bestehenden Funktionen wie intelligente Einblicke, Filter und aktuelle Daten verfügbar bleiben. Noch wird die neue Funktion erst ausgerollt, dürfte also noch nicht allen Nutzern zur Verfügung stehen. (mv)