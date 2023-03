Power BI stellt Support für Windows 8.1 ein

(Quelle: Microsoft)

17. März 2023 - Microsoft hat Power BI Desktop aktualisiert und mit diversen Neuerungen ausgestattet. Dazu kündigt Microsoft an, dass man damit Windows 8.1 noch bis zum Januar 2024 unterstützen werde.

Mit der Veröffentlichung der jüngsten Version von Microsofts Daten-Analyselösung Power BI Desktop kündigt der Softwarekonzern an, das Betriebssystem Windows 8.1 bald nicht mehr zu unterstützen. Wie es in einem Blog-Beitrag heisst, habe der Support von Windows 8.1. diesen Januar geendet, weshalb man Power BI auf dem veralteten Betriebssystem noch bis zum 31. Januar 2024 unterstützen werde; danach wird mindestens Windows 10 vorausgesetzt. Die letzte Version, die sich auf Windows 8.1 nutzen lässt, soll im Januar 2024 veröffentlicht werden und wird dann noch während einem Jahr mit Sicherheitsupdates versorgt.Neben dieser Ankündigung hat Microsoft über diverse Neuerungen in der jüngsten Power-BI-Ausführung informiert. So sind als Preview-Funktion sogenannte On-Object Interactions dazugekommen. Diese bieten die Möglichkeit, per Rechtsklick auf ein Objekt das Formatierungs-Panel aufzurufen. Daneben finden sich aktualisierte Konnektoren, etwa für Google BigQuery oder Azure Databricks. Eine Zusammenstellung der Neuerungen findet sich im verlinkten Blog-Beitrag wie auch im Video unten.Die neue Version 1.115.663 von Power BI Desktop steht per sofort kostenlos zum Download zur Verfügung. (rd)