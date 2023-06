Apple TV bekommt Unterstützung für VPN

(Quelle: Apple)

13. Juni 2023 - Apple wird mit dem nächsten grossen TV-Update die Unterstützung von VPN ermöglichen. Auch Facetime wird mit Apple TV möglich sein, allerdings wird dafür ein mobiles Apple-Gerät vorausgesetzt.

tvOS 17 wird das nächste grosse Softwareupdate für Apple TV. Im Zuge dessen erhält der Dienst Support für VPN-Anbieter von Drittherstellern, wie Apple in einem Blogbeitrag schreibt . In erster Linie addressiert Apple damit geschäftliche und schulische User, welche in ihrem privaten Netzwerk auf Inhalte von Apple TV zugreifen möchten. Es wird mit Hilfe von VPN jedoch auch möglich, Geo-Lokalisierung zu umgehen und so allfällige Zensuren in gewissen Ländern auszuhebeln. Die Einstellungen bezüglich VPN werden direkt im Betriebssystem von tvOS vorzunehmen sein.Als weitere Neuerung wird Facetime für Apple TV verfügbar sein. Damit kann ein beliebiges Apple Gerät als Kamera und Mikrofon genutzt werden, damit Facetime über Apple TV auf dem grossen Screen genossen werden kann. Zu einem späteren Zeitpunkt wird Apple ausserdem Webex und Zoom als native Apps auf Apple TV veröffentlichen. tvOS 17 wurde jüngst als erste Entwicker-Beta veröffentlicht, eine allgemein zugängliche Beta-Version wird im Verlauf vom Juli folgen. Der offizielle Release wird im September erwartet. (adk)