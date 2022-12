Apple TV soll auf Android kommen

(Quelle: Apple)

22. Dezember 2022 - Apple arbeitet offenbar daran, Apple TV auch auf Android zu bringen. Der Release soll schon bald erfolgen.

Neues aus der Apple-Gerüchteküche: Offenbar wird in Cupertino an einer Android-Version von Apple TV gearbeitet. Dies ist einem Tweet des Leakers "ShrimpApplePro" (via " Thurrot ") zu entnehmen, der bereits das Design von Dynamic Island geleakt hat. Wie es in dem Tweet heisst, wird die Apple TV App für Android aktuell noch intern getestet, der Release soll aber schon bald erfolgen. Mit einer App für Android sowie Google würde Apple die potenzielle Kundenbasis für seinen Streaming-Service Apple TV+ schlagartig massiv ausbauen. Bereits im Oktober hat Microsoft verlauten lassen, dass Apple TV sowie Apple Music 2023 in den Microsoft Store kommen.Nebst der News zu Apple TV schreibt der Leaker auch, dass die Apple Music App für Android ein Update erhalten wird, ohne aber weitere Details zu nennen. (mw)