Ricoh Trend Forum im Zeichen von Nachhaltigkeit, Digitalisierung und neuen Arbeitswelten

(Quelle: SITM)

7. Juni 2023 - Das Ricoh Trend Forum 2023 stand ganz im Zeichen der Themen Digitalisierung, neue Arbeitswelten und Nachhaltigkeit. Drucker suchte man dabei vergebens, das Printing-Geschäft soll aber noch lange nicht tot sein.

Anfang Juni hat Ricoh zum diesjährigen Trend Forum in die Trafohallen in Baden eingeladen. Rund 220 Kunden und Partner nahmen teil und liessen sich in diversen Keynote- sowie Breakout-Sessions auf den aktuellen Stand in den drei Themenbereichen Digitalisierung, neue Arbeitswelten sowie Nachhaltigkeit bringen.In seinen einleitenden Worten meinte Daniel Tschudi, CEO von Ricoh in der Schweiz und Österreich, dass es gerade in der aktuellen Zeit, die von grossen Veränderungen und Umwälzungen geprägt ist, sehr wichtig sei, sich den erwähnten Themen zu widmen. Nicht zu vergessen sei zudem die Cybersecurity, wobei Ricoh zusammen mit seinem Tochterunternehmen Lake Solutions selbstverständlich in allen genannten Bereichen tätig ist und entsprechende Produkte sowie Dienstleistungen im Angebot hat.Fast die Hälfte seines Umsatzes (47%) erzielt Ricoh hierzulande bereits mit Digital Services. Diesen Anteil will und wird das Unternehmen laut Tschudi weiter erhöhen, durch organisches sowie anorganisches Wachstum. Gleichzeitig wird immer weniger gedruckt. Zwei bis drei Prozent soll der jährliche Rückgang im Schnitt betragen. Ganz verschwinden wird das Printing-Geschäft Tschudi zufolge aber nicht. Auch die junge Generation drucke noch, einfach anders, erklärte er auf eine Frage von Moderatorin Anna Maier.Die Transformation von Ricoh war auch an den Themenständen des Unternehmens sichtbar. Im Gegensatz zu früheren Jahren wurden keine Drucker präsentiert oder entsprechende, neue Technologien in den Vordergrund gestellt. Stattdessen konnte man sich beispielsweise eine Meta Quest aufsetzen und an einem virtuellen Meeting teilnehmen oder standardisierte Lösungen für Meetingräume kennenlernen, die Ricoh seinen Kunden als Service anbietet.Neben dem Veranstalter selbst sowie seinen Tochterunternehmen Lake Solutions und Axon Ivy waren im Networking- und Ausstellungsbereich des diesjährigen Ricoh Trend Forum mit Vmware , Aruba, Hewlett Packard Enterprise (HPE), Samsung Arctic Wolf , TCG und BCR ausserdem zahlreiche Partner präsent. Sie sind gemäss Tschudi sehr wichtig für Ricoh und die Zusammenarbeit eng. Im Zentrum stehe dabei immer der Kunde mit seinen Bedürfnissen.

Nach Tschudi gehörte die grosse Bühne der Reihe nach Sunnie Groeneveld, Autorin & Managing Partner von Inspire 925, Nick Beglinger, CEO der Cleantech21 Foundation sowie Yaël Meier, Autorin und Co-Founderin von Zeam. Sie gingen in ihren Referaten auf die drei Hauptthemen des diesjährigen Trend Forums von Ricoh ein.Groeneveld zeigte unter anderem auf, wie Künstliche Intelligenz (KI) sich vom Add-On für uns Menschen weiterentwickelt und in Zukunft vielleicht bald wir Menschen als Add-On für eine KI fungieren. Zudem rief sie die Anwesenden unter anderem dazu auf, in Cyber-Resilienz zu investieren, eine Vertrauenskultur zu installieren, in der Fehler als Lerngelegenheit angesehen werden und vor allem die Zukunft proaktiv, gemeinsam mitzugestalten.Beglinger machte den Teilnehmern des Trend Forums in seinem Vortrag derweil klar, dass es in Sachen Klimawandel inzwischen mindestens fünf nach zwölf ist. Die Kosten seien bereits richtig "dick" und wenn man nicht bereit sei, jetzt zu investieren, so müsse man mit noch deutlich höheren Folgekosten rechnen. Beglinger malte aber nicht nur schwarz. Es gibt ihm zufolge auch Chancen, die langfristig sogar überwiegen. Aber eben, dazu müsse man bereit sein, gewisse Massnahmen umzusetzen und sollte beispielsweise ab sofort nicht mehr in fossile Produkte investieren.Meier schliesslich stellte den Zuhörern die Generation Z näher vor, die sich ein Leben ohne Internet und Smartphone nicht mehr vorstellen könne und in Apps unterwegs ist, die viele von uns nur vom Hörensagen kennen. Genau dort gilt es sie abzuholen, wobei man als Arbeitgeber laut Meier insbesondere auf Linkedin sowie Tiktok aktiv sein muss, um die jungen Arbeitskräfte auf sich aufmerksam zu machen. Zudem suche die Generation Z längst nicht nur nach flexiblen Arbeitszeiten und -möglichkeiten, sondern insbesondere nach einem guten Arbeitsklima und interessanten Inhalten sowie Sinnhaftigkeit in ihrer Arbeit.Nach diesen Keynotes konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Trend Forums ihr Wissen in insgesamt sechs Breakout-Sessions von Ricoh- beziehungsweise Lake-Partnern weiter vertiefen und sich anschliessend bei einem Apéro Riche über das eine oder andere Thema weiter unterhalten. Und wer weiss, vielleicht tauchte in diesen Gesprächen auch bereits etwas auf, dass ins Programm des nächsten Ricoh Trend Forums aufgenommen wird. (mv)